Президент России Владимир Путин в четверг заявил, что переживает за безопасность избранного президента США Дональда Трампа после покушений на его жизнь.

Трамп был ранен во время покушения в Пенсильвании в июле, когда нападавший задел его ухо пулей, едва не застрелив. А в сентябре неизвестному мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство после того, как он был задержан, якобы вооруженный винтовкой, на одном из полей для гольфа Трампа во Флориде.

«Кстати, на мой взгляд, он и сейчас не в безопасности, — сказал Путин, выступая перед журналистами в Казахстане. — К сожалению, в истории Соединенных Штатов случались разные инциденты. Я думаю, что он умный человек и, надеюсь, осторожный».

Путин добавил, что его еще больше шокировало то, как семья и дети Трампа подвергались травле со стороны политических оппонентов во время предвыборной кампании в США. Он назвал такое поведение «отвратительным» и сказал, что в России так не поступают.

«У нас бандиты так не делают. Когда борются между собой криминальные группировки, женщин и детей не трогают», — заявил российский президент.

Путин также прокомментировал «эскалацию» ситуации в Украине, имея в виду данное Байденом разрешение Украине наносить дальнобойные удары по территории РФ. Российский президент предположил, что это либо такой подарок Трампу, чтобы можно было «откатить» назад, либо, напротив, акт вредительства. Путин заявил, что уверен: Трамп «найдет решение», и добавил, что Москва готова к диалогу.

На вопрос, как он считает, о чем 46-й и 47-й президенты США говорили во время традиционной встречи в Овальном кабинете, Путин отказался высказывать предположения, добавив, что это «невозможно» знать.