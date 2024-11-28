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Жесткий ультиматум Трампа Путину
Будущий советник Белого дома по борьбе с терроризмом изложил суть плана Трампа по окончанию войны в Украине
Жесткий ультиматум Трампа Путину
Себастьян Горка / Фото: AP / Others
28 ноября 2024 г.

Соратник избранного президента США Себастьян Горка изложил стратегию, направленную на прекращение войны между Россией и Украиной. По его словам, ключевая цель американского плана — создать для президента Владимира Путина ситуацию, из которой невозможно выбраться.

Горка, которому прочат должность заместителя советника президента по национальной безопасности, ответственного за борьбу с терроризмом, жестко высказался о российском лидере, в том числе назвав его «бывшим полковником КГБ».

Он опроверг предположения, что администрация Трампа может склонить Киев к уступкам перед Москвой. Горка заявил, что Трамп после официального вступления в должность поставит российскому президенту категоричный и жесткий ультиматум.

«Либо ты будешь вести переговоры прямо сейчас, либо вся та наша военная помощь, которая доселе поступала Украине, покажется просто чепухой на постном масле», — проговорил Горка в телеэфире Times Radio, имея в виду условия, которые Трамп планирует выставить Путину с целью окончания российско-украинской войны.

«Вот, что он предъявит этому джентльмену, чтобы принудить остановить кровопролитие», — заключил соратник 47-го президента США.

Ранее Дональд Трамп неоднократно утверждал, что в случае избрания президентом он быстро завершит конфликт. Конкретных деталей он не раскрывал, но давал понять, что готов оказывать давление на обе стороны, чтобы добиться компромисса.

Аналитики предполагают, что в рамках такой стратегии Трамп может предложить Киеву отказаться от части своих территорий, которые в данный момент контролирует Россия.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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