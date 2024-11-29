В Каменском районе Ростовской области вспыхнул крупный пожар на промышленном объекте, предположительно в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, к тушению пожара привлечены более 100 человек и 38 единиц техники. Телеграм-каналы Baza и «ВЧК-ОГПУ» утверждают, что горит нефтебаза. Ранее эту базу атаковали украинские дроны летом, пишет «Украинская правда».

Каменский район граничит с подконтрольной России территорией Луганской области Украины. Здесь находится комбинат «Атлас» Росрезерва, занимающийся хранением нефтепродуктов и снабжением российской армии, сообщали местные СМИ.

Кроме того, обломки дронов повредили частные дома в хуторе Масловка и слободе Дьячкино. Пострадавших среди жителей нет, добавил Слюсарь.

Минобороны России заявило, что за ночь средства ПВО сбили 47 украинских беспилотников. Из них 29 дронов были сбиты над Ростовской областью, восемь – над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, а один – над аннексированным Крымом.

Очевидцы сообщают о дыме в районе порта Туапсе в Краснодарском крае, но губернатор региона пока не делал заявлений. В Брянской и Воронежской областях пострадавших нет. Последствия атак в других регионах уточняются.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.