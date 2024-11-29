Пять китайских и шесть российских военных самолетов вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО (KADIZ), расположенную над Японским морем и водами у южного побережья страны. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя Генштаба ВС Южной Кореи.

По словам чиновника, воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было, однако в ответ на действия России и Китая южнокорейские ВВС предприняли тактические меры, включая подъем истребителей.

Опознавательная зона ADIZ, не имеющая формального статуса в международном праве, создается странами в одностороннем порядке для оценки потенциальных угроз. Военные самолеты, входящие в зону без уведомления, получают предупреждения.

Этот инцидент произошел на фоне визита министра обороны России Андрея Белоусова в Северную Корею. В рамках поездки Белоусов провел встречи с военным и политическим руководством КНДР.

Это уже второй визит Андрея Белоусова в КНДР за последние полгода. В июне он сопровождал президента России Владимира Путина, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном.