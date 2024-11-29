ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Южная Корея подняла истребители из-за России и Китая
Китайские и российские военные самолеты вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО без предупреждения
Южная Корея подняла истребители из-за России и Китая
В ответ на действия РФ и Китая южнокорейские ВВС подняли свои истребители / Фото: Reuters
29 ноября 2024 г.

Пять китайских и шесть российских военных самолетов вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО (KADIZ), расположенную над Японским морем и водами у южного побережья страны. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя Генштаба ВС Южной Кореи.

По словам чиновника, воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было, однако в ответ на действия России и Китая южнокорейские ВВС предприняли тактические меры, включая подъем истребителей.

Опознавательная зона ADIZ, не имеющая формального статуса в международном праве, создается странами в одностороннем порядке для оценки потенциальных угроз. Военные самолеты, входящие в зону без уведомления, получают предупреждения.

Этот инцидент произошел на фоне визита министра обороны России Андрея Белоусова в Северную Корею. В рамках поездки Белоусов провел встречи с военным и политическим руководством КНДР.

Это уже второй визит Андрея Белоусова в КНДР за последние полгода. В июне он сопровождал президента России Владимира Путина, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us