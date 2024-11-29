Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал президента Эммануэля Макрона уйти в отставку, чтобы решить политический кризис в стране.

«Когда государственные институты парализованы, есть только одно решение — отставка президента», — написал Меланшон в соцсети X.

Оппозиция выступила против проекта госбюджета на 2025 год, который предполагает сокращение государственных расходов на €60 млрд. Все оппозиционные партии пригрозили выразить вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, если он не найдет компромиссное решение по бюджету.

Меланшон пошел еще дальше и предупредил: все правительство Франции может быть отправлено в отставку уже на следующей неделе.

«У нас есть кандидат на пост премьера. Если президент его не примет, ему придется уйти», — так звучит ультиматум Меланшона.

Проект бюджета обострил финансовые проблемы Франции. Бюджетный дефицит в этом году может достигнуть €148 млрд, а госдолг уже превысил €3,2 трлн. Обслуживание долга обойдется казне в €56 млрд. Экономическая комиссия Национального собрания уже отклонила бюджет, предложенный правительством.

Марин Ле Пен и ее партия «Национальное объединение» готовы поддержать вотум недоверия, если правительство попытается провести бюджет через статью 49.3, обходя парламент. Левые и правые партии могут собрать более 300 голосов, необходимых для отставки кабинета.

В то же время Ле Пен сама столкнулась с юридическими проблемами. Прокуратура требует запретить ей баллотироваться в течение пяти лет из-за дела о хищении средств ЕС. Это может сорвать ее планы на выборы 2027 года, где она рассчитывала на победу.

Премьер Барнье предупредил о возможных последствиях кризиса. Если бюджет не будет принят, задержки с выплатами зарплат госслужащим неизбежны. Также он сравнил ситуацию с «греческим сценарием»: если рухнет экономика Франции, это может вызвать финансовый кризис по всей Европе.