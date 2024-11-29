В самопровозглашенной Абхазии были задержаны два гражданина России — Павел Копцев и Владислав Лисов. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) сепаратистского региона Грузии.

Местные силовики утверждают, что задержали россиян 23 ноября в селе Гуп Очамчирского района. Позже СГБ опубликовал видео с задержанными, где Копцев признался, что пересек границу 18 ноября, а Лисов — 17 ноября. Согласно сообщениям, они пересекли границу по поддельным документам и собирались уехать в Грузию.

СГБ утверждает, что Павел Копцев, по поручению Службы безопасности Украины, якобы занимался «‎‎подготовкой диверсионно-подрывной деятельности» на территории России, в частности сбором беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой. Владислав Лисов обвиняется в России в самовольном оставлении воинской части с целью уклонения от службы. Задержанные были переданы ФСБ России.

Абхазия в одностороннем порядке провозгласила независимость после войны с Грузией в 1993 году. Тбилиси не признал независимость образования. Аналогичную точку зрения разделяет абсолютное большинство государств ООН. Абхазию признают лишь пять стран: Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями и обвиняет Россию в нарушении территориальной целостности страны. Признание независимости Абхазии Тбилиси рассматривает как часть аннексии региона.

12 ноября 2024 года в Сухуме, «‎столице»‎ частично признанной республики, задержали оппозиционных активистов, выступающих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. После этого начались массовые протесты: более 200 протестующих перекрыли три моста в городе, требуя освободить задержанных активистов.

Протесты были вызваны подписанием в конце октября соглашения между министром экономического развития России Максимом Решетниковым и вице-премьером Абхазии Кристиной Озган. Этот договор позволяет российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Протесты в итоге привели к отставке президента Аслана Бжании, однако парламент отказался наложить вето на соглашение с Москвой.