Пассажиры круизного лайнера SH Diana компании Swan Hellenic объявили голодовку после того, как из-за поломки двигателя часть маршрута в Антарктиду была отменена. Лайнер, стартовавший из Кейптауна 13 ноября, должен был завершить маршрут в аргентинском порту Ушуайя 3 декабря. Однако шторм на острове Южная Георгия привел к поломке одного из двух двигателей, и капитан решил изменить маршрут, исключив посещение Антарктиды.

На борту судна находятся около 170 пассажиров, включая россиян, которые, как утверждает телеграм-канал Baza, отдали за тур более миллиона рублей. Некоторые из них заявили, что это была единственная возможность увидеть Антарктиду, и они не готовы принимать предложенную компанией компенсацию.

Swan Hellenic предложила возместить 50% стоимости тура или предоставить 65% скидку на следующую поездку, а также бесплатные экскурсии в Ушуайе. Однако, как сообщают The Times и Baza, это не удовлетворило всех пассажиров. Группа российских туристов, включая жительницу Екатеринбурга Наталью, объявила голодовку 25 ноября. По словам Натальи, она копила деньги восемь лет, и стоимость круиза составила все ее сбережения.

В компании назвали голодовку контрпродуктивной, отметив, что большинство пассажиров приняли компенсацию, а некоторые уже забронировали новые туры. Лайнер движется в Ушуайю, где 30 ноября на борт поднимутся инженеры для устранения неполадок.