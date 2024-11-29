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Оппозиция прорвалась в центр Алеппо
Повстанческие группировки заняли стратегические позиции на окраинах города после трех дней интенсивных боев. За время наступления взяты под контроль 70 населенных пунктов
Оппозиция прорвалась в центр Алеппо
После российских авиаударов в воздух взымаются черные клубы дыма / Фото: AA / Others
29 ноября 2024 г.

Вооруженные группировки, противостоящие режиму Башара Асада, прорвались в центр Алеппо, сообщили местные источники в пятницу. После трех дней боев оппозиционные силы, наступавшие с западного направления, преодолели линии обороны правительственных войск на осях Хамдания, Новый Алеппо и Захра в западных пригородах и вошли в городскую черту.

По данным источников, за время наступления в провинциях Алеппо и Идлиб оппозиция взяла под контроль территорию площадью 550 квадратных километров, взяв под контроль 70 населенных пунктов и стратегических объектов.

В результате обстрела режимными силами студенческого общежития Университета Алеппо погибли четверо студентов, еще двое получили ранения. Инцидент произошел на фоне продолжающихся боев на окраинах города.

Российская авиация нанесла удары по позициям оппозиции в городе Мареа на севере провинции Алеппо, о жертвах не сообщается.

В ходе боевых действий правительственные силы понесли значительные потери: многие солдаты были убиты, другие попали в плен к оппозиционным силам.

Около 10 000 мирных жителей, спасаясь от боев, нашли убежище в сельских районах Идлиба.

Сирия погружена в жестокую гражданскую войну с начала 2011 года, когда режим Асада с необычайной жестокостью подавил продемократические протесты.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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