ТУРЦИЯ
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Турция осудила атаку на ГЭС в Косово
Взрыв на водном канале возле Зубин-Потока поставил под угрозу энергоснабжение страны. Анкара выразила готовность оказать поддержку Приштине
Турция осудила атаку на ГЭС в Косово
МИД Турции / Others
30 ноября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции решительно осудило нападение на водный канал в городе Зубин-Поток на севере Косово, имеющий критическое значение для водо- и электроснабжения страны.

«Мы решительно осуждаем нападение, совершенное вчера (29 ноября) на водный канал в Зубин-Потоке на севере Косово, который имеет критическое значение для водо- и электроснабжения Косово. Надеемся, что виновные в нападении будут незамедлительно установлены и предстанут перед судом», — говорится в заявлении ведомства.

Взрыв произошел в 16 километрах от границы с Сербией и нарушил подачу воды в системы охлаждения двух электростанций, обеспечивающих большую часть энергопотребления Косово. Власти страны возложили ответственность за инцидент на Сербию.

МИД Турции подчеркнул готовность оказать Косово необходимую поддержку и призвал все стороны к сдержанности во избежание эскалации напряженности в регионе.

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