Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Китаем по присоединению ко Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил 29 ноября специальный представитель президента Азизбек Урунов. Китай стал 22-й страной, с которой удалось согласовать условия вступления в организацию.

«Короткий, но продуктивный визит в Пекин. Вчера мы завершили двусторонние переговоры с Китайской Народной Республикой по вопросу вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию», — заявил Урунов, выразив благодарность Министерству коммерции КНР за конструктивный диалог.

Он отметил, что конец года стал особенно важным этапом на пути к ВТО: «Завершены переговоры с двумя крупнейшими мировыми торговыми игроками — США и Китаем. Переговоры завершены с 22 странами, осталось совсем немного!»

В октябре Урунов сообщал о завершении переговоров с КНР по доступу на рынок услуг, уточняя, что для окончательного согласования по рынку товаров остается решить несколько вопросов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее назвал вступление в ВТО «продуманным выбором» и неотъемлемой частью экономических реформ. По словам вице-премьера Жамшида Ходжаева, Узбекистан намерен присоединиться к ВТО до 2026 года. Впереди — переговоры с Евросоюзом, Великобританией и другими странами.