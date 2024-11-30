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Узбекистан стал ближе к ВТО
Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Китаем по вступлению во Всемирную торговую организацию, сообщил специальный представитель президента Азизбек Урунов
Узбекистан стал ближе к ВТО
Азизбек Урунов / Фото: Всемирный банк / Others
30 ноября 2024 г.

Узбекистан завершил двусторонние переговоры с Китаем по присоединению ко Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил 29 ноября специальный представитель президента Азизбек Урунов. Китай стал 22-й страной, с которой удалось согласовать условия вступления в организацию.

«Короткий, но продуктивный визит в Пекин. Вчера мы завершили двусторонние переговоры с Китайской Народной Республикой по вопросу вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию», — заявил Урунов, выразив благодарность Министерству коммерции КНР за конструктивный диалог.

Он отметил, что конец года стал особенно важным этапом на пути к ВТО: «Завершены переговоры с двумя крупнейшими мировыми торговыми игроками — США и Китаем. Переговоры завершены с 22 странами, осталось совсем немного!»

В октябре Урунов сообщал о завершении переговоров с КНР по доступу на рынок услуг, уточняя, что для окончательного согласования по рынку товаров остается решить несколько вопросов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ранее назвал вступление в ВТО «продуманным выбором» и неотъемлемой частью экономических реформ. По словам вице-премьера Жамшида Ходжаева, Узбекистан намерен присоединиться к ВТО до 2026 года. Впереди — переговоры с Евросоюзом, Великобританией и другими странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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