Выступающие против режима Башара Асада вооруженные группировки взяли под контроль Мааррет-эн-Нууман, крупнейший район провинции Идлиб. С 27 ноября они ведут активные бои с силами режима на севере Сирии, продвигаясь на восток и юго-восток.

Утром 30 ноября группировки заняли более 50 населенных пунктов, включая центр Мааррет-эн-Нуумана. Этот район, расположенный в 70 км от границы с Турцией, играет ключевую роль благодаря своему расположению на трассе М5, которая связывает крупнейшие города Сирии и обеспечивает доступ к Иордании.

Мааррет-эн-Нууман был захвачен силами режима в январе 2020 года при поддержке российской авиации, что нарушило соглашения, достигнутые в Астане и Сочи. До этого, с 2012 года, район находился под контролем оппозиции.

Стратегическое значение трассы М5 делает район постоянной целью атак. На встрече в Астане в 2017 году Турция, Россия и Иран договорились о создании зон деэскалации, включая Идлиб.

Однако силы режима Асада при поддержке Ирана и российской авиации захватили все зоны, кроме Идлиба, что вынудило сотни тысяч жителей бежать к турецкой границе.

Несмотря на меморандум, подписанный Турцией и Россией в 2018 году, атаки на Идлиб продолжаются.