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Марокканцы против геноцида в Газе
В Марокко прошли акции солидарности с палестинцами, страдающими от израильских атак
Марокканцы против геноцида в Газе
В Марокко прошли акции солидарности с палестинцами / Фото: Reuters
30 ноября 2024 г.

В Марокко состоялись 105 акций солидарности с палестинским народом, страдающим от атак в секторе Газа. Мероприятия прошли в 45 городах страны по инициативе местных НПО, включая «Организацию поддержки решений проблем уммы».

Тысячи марокканцев вышли на улицы с палестинскими флагами, требуя прекратить израильские атаки. Активисты осудили насилие и разрушения, вызванные действиями израильской армии, и выразили поддержку жителям Газы.

Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что с 7 октября 2023 года число погибших в секторе Газа достигло 44 382 человек, включая 19 убитых за последние сутки. Четыре массовых убийства, совершенные израильской армией, также привели к ранениям 72 палестинцев.

С начала эскалации ранения получили более 105 тыс. человек. Под завалами разрушенных зданий остаются тела погибших, до которых бригады скорой помощи не могут добраться из-за препятствий, созданных израильскими военными.

Гражданская инфраструктура сектора Газа, включая больницы и школы, продолжает подвергаться обстрелам. Международные правозащитные организации неоднократно призывали остановить насилие, но ситуация остается критической.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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