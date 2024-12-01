Министр финансов Турции Мехмет Шимшек выступил с важным заявлением на закрытии форума TRT World 2024, где обозначил позицию страны в отношении растущих торговых ограничений в мире и возможных новых тарифов со стороны США.

«В результате глобальной геостратегической конкуренции ограничения в торговле выросли примерно в 9 раз по сравнению с 2009 годом. Если протекционизм продолжится в таком же духе, мы можем увидеть падение мирового ВВП», — заявил Шимшек.

Особое внимание министр уделил планам избранного президента США Дональда Трампа по увеличению тарифов как для Китая, так и для других стран. По словам Шимшека, это может привести к повышению инфляции и процентных ставок в самих США, а также создаст серьезные проблемы для развивающихся стран и мировой экономики в целом.

«Как Турция ответит на это? Турция устойчива к растущим протекционистским тенденциям в торговле. У нас есть соглашения о свободной торговле с 54 странами, включая Таможенный союз. Это составляет 62% нашего общего экспорта», — подчеркнул министр.

Шимшек указал на тесные торговые связи с соседними странами: «Мы находимся в выгодном положении с точки зрения поставок из близких и дружественных стран, — подчеркнул министр. — Наше преимущество в том, что мы поддерживаем тесные и дружественные отношения с Центральной Азией, Ближним Востоком, Балканами, Европейским союзом и Северной Африкой. Более того, наше географическое положение позволяет укреплять региональную интеграцию через развитие транспортных маршрутов».

На форуме также обсуждались другие глобальные вызовы, включая старение населения, растущую геополитическую напряженность, климатический кризис и развитие искусственного интеллекта.

Высказывания турецкого министра прозвучали на фоне недавних заявлений избранного президента США Дональда Трампа, который пригрозил ввести 100-процентные тарифы для стран БРИКС в случае их отказа от доллара, а также анонсировал масштабное повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая с первого дня вступления в должность президента.