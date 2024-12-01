В Сирии продолжается вооруженный конфликт между силами режима Башара Асада и сирийской оппозицией. В ходе наступательной операции вооруженные группировки установили контроль над международным аэропортом Алеппо и значительной частью центральных районов города. Согласно сообщениям местных источников, правительственные войска покинули город в субботу утром, в результате чего аэропорт в восточной части Алеппо перешел под контроль оппозиционных формирований.

Наступление началось 27 ноября с боев между силами режима Асада и вооруженной оппозицией в западных пригородах Алеппо. За два дня оппозиционные силы стремительно продвинулись к центру города, а к субботе взяли под контроль большую его часть. Вечером того же дня оппозиция захватила Хан-Шейхун, установив полный контроль над провинцией Идлиб.

США поспешили дистанцироваться от происходящего. Представитель Совета национальной безопасности Шон Саветт заявил, что Соединенные Штаты не имеют «никакого отношения» к этому наступлению.

«Мы продолжим полностью защищать американский персонал и военные объекты США, которые остаются важнейшим элементом в предотвращении возрождения ДАЕШ в Сирии», — добавил Саветт.

США призвали к немедленной деэскалации, защите гражданского населения и меньшинств, а также к началу политического процесса для прекращения гражданской войны в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

На фоне этих событий в южной провинции Деръа силы режима открыли огонь по демонстрантам, выражавшим поддержку наступлению антиправительственных сил. По сообщениям местных источников, десятки людей собрались в районе Инхиль, чтобы поддержать продвижение оппозиции, но были разогнаны правительственными силами с применением боевых патронов.