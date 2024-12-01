Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон обвинил действующее правительство в проведении этнической чистки на севере Газы. По его словам, израильские военные фактически уничтожают палестинские населенные пункты, такие как Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и лагерь беженцев Джебалия, почти полностью перекрыв доступ гуманитарной помощи.

В интервью израильским СМИ, которое цитирует AP, Яалон заявил, что нынешние действия израильских властей направлены на «оккупацию, аннексию и этническую чистку».

«Нет никакой Бейт-Лахии. Они действуют сейчас в Джебалии, и фактически очищают территорию от арабов», — сказал он.

В воскресенье в интервью израильскому радио он вновь повторил свою позицию, заявив, что в Газе «совершаются военные преступления».

Эти высказывания вызвали резкую критику со стороны правящей партии «Ликуд», которая назвала их «ложными заявлениями» и «подарком Международному уголовному суду (МУС)».

Яалон занимал пост министра обороны при Нетаньяху до 2016 года, когда ушел в отставку и стал яростным критиком премьер-министра.

Недавно МУС выдал долгожданный ордер на арест Нетаньяху по обвинениям в преступлениях против человечности. Международный суд ООН также рассматривает дело о геноциде, выдвинутое против Израиля.

Число погибших в результате уже более чем годичной израильской агрессии в Газе превысило 44 тыс. человек, 70 процентов из которых — женщины и дети, согласно данным местного Минздрава. Было убито свыше 13 тыс. детей, около 800 из них — в возрасте до одного года.