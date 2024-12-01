Дональд Трамп объявил, что ливано-американский бизнесмен Массад Булос займет должность старшего советника по делам арабского мира и Ближнего Востока. Об этом избранный президент США сообщил на платформе Truth Social.

Булос, тесть дочери Трампа Тиффани, активно взаимодействовал с лидерами арабо-американской и мусульманской общин во время избирательной кампании.

Назначение Булоса стало вторым случаем, когда Трамп доверяет ключевую должность родственникам. Ранее он объявил о назначении Чарльза Кушнера — отца другого своего зятя — послом США во Франции.

Булос, миллиардер с обширными бизнес-интересами в Нигерии, имеет глубокие связи с Ливаном. Его отец и дед были видными фигурами в ливанской политике, а тесть финансировал Христианскую партию свободного патриотического движения, которой некоторые приписывают даже связи с «Хезболлой».

Булос сыграл значимую роль в расширении поддержки Трампа среди арабо-американских и мусульманских избирателей. Он провел кампанию в штатах с крупным арабо-американским населением, включая Мичиган и Пенсильванию, встречаясь с лидерами общин и бизнесменами. Трамп получил поддержку мусульманских имамов, мэра Хамтрамка и представителей албанской, иракской и бангладешской общин.

Назначение Булоса вызывает интерес в связи с его политическим опытом в Ливане. Несмотря на попытку избраться в парламент Ливана в 2018 году, его политическая карьера в стране не получила развития.

Булос подчеркнул в интервью, что Трамп стремится к завершению войн на Ближнем Востоке. Его кампания также нашла отклик среди арабских и мусульманских избирателей консервативных взглядов, обеспокоенных идеологией Демократической партии.