Президент Франции Эммануэль Макрон впервые официально признал преступления французских солдат, совершенных в отношении западноафриканских военнослужащих в 1944 году, как резню. Об этом говорится в его письме, адресованном сенегальским властям накануне 80-й годовщины этих событий, произошедших в деревне Тиароэ, расположенной недалеко от Дакара — столицы Сенегала.

1 декабря 1944 года от 35 до 400 солдат подразделения Tirailleurs Sénégalais — западноафриканских военнослужащих французской армии — были застрелены французскими войсками. Эти солдаты, сражавшиеся за Францию во время Второй мировой войны, подняли мятеж из-за невыплаты обещанного жалования. Макрон подчеркнул важность установления всех причин и обстоятельств трагедии, поручив своим службам отслеживать прогресс работы Комитета по восстановлению исторической правды, возглавляемого профессором Мамаду Диуфом.

Президент Сенегала Басиру Диомай Файе приветствовал шаг Макрона, заявив, что это может стать началом открытого и честного диалога о событиях в Тиароэ. По его словам, сенегальская сторона долго добивалась признания и надеется на дальнейшее сотрудничество с Францией для достижения исторической справедливости.

Признание Францией своей ответственности произошло на фоне угасания ее влияния в регионе и усиливающегося движения за экономическую независимость Сенегала от иностранных, в том числе французских, компаний. Результаты недавних выборов в Сенегале укрепили позиции партии PASTEF и ее лидера Файе, который заявляет о стремлении пересмотреть многие аспекты сотрудничества с бывшей метрополией.