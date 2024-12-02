В воскресенье российские и сирийские самолеты атаковали город Идлиб на севере Сирии, находящийся под контролем вооруженной оппозиции. Удары были нанесены на второй день воздушных атак, последовавших за взятием повстанцами ряда ключевых территорий, включая город Алеппо. Президент Сирии Башар Асад заявил, что будет «уничтожать террористов силой».

По сообщениям очевидцев, один из ударов пришелся на густонаселенный жилой район в центре Идлиба, где проживают около четырех миллионов человек, многие из которых находятся в лагерях для переселенцев. Спасатели сообщили о как минимум 9 погибших и десятках раненых. Сирийская армия и ВС РФ утверждают, что их цели — укрытия «боевиков», а не гражданские объекты.

Накануне, в субботу, авиаудары были нанесены по другим районам провинции Идлиб, которая полностью перешла под контроль повстанцев в результате их стремительного наступления. Наступление на Алеппо, произошедшее в пятницу, стало крупнейшим вызовом для режима Асада за последние годы. Сирийские военные сообщили, что в столкновениях погибли десятки солдат.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года и унесла жизни сотен тысяч людей, а также вынудив миллионы покинуть свои дома.