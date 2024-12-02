Три страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — ввели санкции против грузинских чиновников, ответственных за подавление протестов. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил о санкциях на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что «‎‎нарушителям демократии» и прав человека нет места среди европейских стран.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также резко раскритиковала действия грузинского правительства, осудив как перенос сроков переговоров с ЕС, так и применение силы против протестующих. Она выразила солидарность с народом Грузии, подчеркнув их стремление к европейскому будущему.

Протесты продолжаются по всей Грузии после парламентских выборов 26 октября. По итогам голосования, правящая партия «‎Грузинская мечта»‎ получила большинство голосов и смогла единолично сформировать правительство. Оппозиционные партии отказались признать итоги выборов и призывают жителей Грузии выйти на протесты.

Новая волна протестов вспыхнула на прошлой неделе, после того, как власти страны объявили, что приостановят евроинтеграцию республики до 2028 года.

В Тбилиси демонстранты столкнулись с применением слезоточивого газа, водометов и физической силы. Волнения распространились на другие города Грузии, включая Поти и Хашури, где протестующие перекрыли основные дороги и атаковали офисы правящей партии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Конституционный суд отменить недавние выборы, которые оппозиция считает сфальсифицированными.

Оппозиционные силы обвиняют «Грузинскую мечту» в проведении пророссийской и антиевропейской политики, хотя сама партия подчеркивает, что действует исключительно в национальных интересах Грузии.

США еще весной ввели визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, подрывающих демократию. 30 ноября член Палаты представителей США Джо Уилсон призвал ввести санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, назвав его «российской марионеткой».

28 ноября Европарламент принял резолюцию, осуждающую демократический регресс в Грузии и рекомендующую провести новые выборы в течение года.