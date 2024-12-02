Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что попытки США навязать использование доллара другим странам могут обернуться негативными последствиями для самой Америки.

«Все больше стран переходят на использование национальных валют. Это процесс, который набирает силу. Если США будут с использованием силы принуждать страны к использованию доллара, это усилит тенденции по переходу на национальную валюту. Доллар начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Так Песков прокомментировал заявление избранного президента США Дональда Трампа о возможных 100-процентных тарифах для стран БРИКС, если они создадут собственную валюту или поддержат замену доллара.

«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, ЗАКОНЧЕНА», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

«Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать какую-либо другую валюту для замены могущественного доллара США, — заявил он. — В противном случае они столкнутся со 100-процентными тарифами и должны будут попрощаться с продажами в прекрасную американскую экономику».

Это заявление прозвучало на фоне растущих дискуссий внутри БРИКС об отходе от доллара США, особенно активизировавшихся после введения масштабных экономических санкций против России в 2022 году. В настоящее время в состав БРИКС входят девять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ.