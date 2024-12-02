Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО, которая пройдет 3-4 декабря 2024 года в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Это будет первая министерская встреча под руководством нового генерального секретаря Марка Рютте, вступившего в должность 1 октября 2024 года.

Встреча пройдет в три сессии. На первой сессии с участием короля Иордании Абдаллы II будут обсуждаться ближневосточный кризис и сотрудничество между НАТО и Иорданией. Ожидается, что министр Фидан подчеркнет важность борьбы с терроризмом в Сирии и поддержки позиции Турции по стабилизации региона, а также представит взгляды страны на палестино-израильский конфликт.

Вторая сессия пройдет в формате Совета НАТО-Украина с участием главы МИД Украины Андрея Сибихи и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас. На ней будет рассмотрена текущая ситуация в российско-украинском конфликте.

На заключительной сессии, где будут присутствовать только страны-члены НАТО, обсудят риски и угрозы для Евроатлантического региона. Министр Фидан планирует подчеркнуть необходимость устранения барьеров в торговле оборонной продукцией между союзниками и важность полной солидарности в борьбе с терроризмом.

В рамках встречи запланированы также двусторонние переговоры министра Фидана с коллегами.