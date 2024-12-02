Российских региональных чиновников предположительно начали готовить к окончанию войны с Украиной и формированию концепции «победы», которую им предстоит доносить до населения. Так утверждает российская газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на анонимных собеседников, якобы знакомых с содержанием семинара для вице-губернаторов в подмосковном центре «Сенеж».

«АП исходит из того, что конец СВО будет и к нему надо быть готовым», — пояснил один из источников издания. План заключается в том, чтобы представить итоги войны как победу, несмотря на возможное недовольство со стороны радикально настроенных сторонников войны. Главной аудиторией для властей станет так называемое «спокойное большинство», которое, по расчетам Кремля, должно быть удовлетворено. Задача чиновников, пишет «КоммерсантЪ», состоит в «расширении» этой группы.

Особое внимание будет якобы уделено работе с участниками боевых действий. Власти обязаны обеспечить их социальную адаптацию, включая трудоустройство и реабилитацию, чтобы предотвратить их возможное вовлечение в нелояльные власти движения или криминальную среду.

Одной из проблем, которой, как утверждают источники, опасаются власти, может стать резкое различие в уровне доходов на войне и в мирной жизни. Поэтому регионам поручено находить пути стимулирования вернувшихся с фронта и укреплять их статус в обществе.

Ранее источники агентства Reuters, близкие к Кремлю, сообщили, что Владимир Путин рассматривает возможность заключения соглашения с США по Украине. В рамках предполагаемых переговоров с Дональдом Трампом, президент России может согласиться на отвод войск из некоторых областей, таких как Харьковская и Николаевская, но будет настаивать на сохранении контроля над аннексированными территориями и отказе Украины от планов вступления в НАТО.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова прекратить активные боевые действия, если будет принята в НАТО. Однако он подчеркнул, что отказываться от оккупированных территорий Киев не собирается и намерен вернуть их дипломатическим путем.

Дональд Трамп же обещал закончить конфликт сразу после своей инаугурации в 2025 году. Согласно ряду западных СМИ, окончание войны по плану Трампа может предполагать заморозку текущих позиций, временный отказ Украины от членства в альянсе и, как писала The Times, временное размещение европейских войск в нейтральной буферной зоне протяженностью около 1200 км.