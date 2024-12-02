США не рассматривают возможность возвращения Украине ядерного оружия, от которого она отказалась в рамках Будапештского меморандума 1994 года. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью 1 декабря, отвечая на вопросы о возможной эскалации.

Политик подчеркнул, что передача ядерного оружия Украине не обсуждается ни на каком уровне.

«Это даже не рассматривается. Наша цель — увеличить поставки обычных вооружений, чтобы Украина могла эффективно защищаться и противостоять России. Речь о ядерных возможностях не идет», — уточнил Салливан.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что некоторые чиновники США предполагали возможность передачи Киеву ядерного арсенала, чтобы усилить его позиции. Однако такие предложения не получили поддержки администрации Байдена, зато вызвали большую шумиху в Кремле. Президент РФ Владимир Путин в конце ноября пообещал нанести мощный удар по Киеву, если западные союзники поставят ядерные технологии Украине.

Вопрос возвращения украинского ядерного статуса обсуждается как крайняя мера, уточняет NYT. Белый дом отчаянно ищет средства, чтобы усилить Киев перед инаугурацией избранного президента Дональда Трампа, который обещал сократить военную помощь Украине.

Среди последних решений администрации Байдена — одобрение поставок противопехотных мин и разрешение использовать ракеты ATACMS по целям в России. Это решение вызвало ответную реакцию Москвы, которая ударила по украинскому Днепру гиперзвуковой межконтинентальной ракетой «‎Орешник»‎.

Украинские официальные лица неоднократно заявляли, что страна остается приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Президент Владимир Зеленский уточнил, что его высказывания о возможном ядерном статусе Украины лишь подчеркивали неэффективность Будапештского меморандума, но никак не означали, что Киев хочет заполучить ядерные технологии.

Тем не менее в октябре немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на неназванный источник, что Киев якобы рассматривает разработку ядерного оружия. Украинский МИД опроверг эти данные.