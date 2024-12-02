Израильские военные 1 декабря перехватили иранский самолет в воздушном пространстве Сирии. Официального подтверждения этой информации от Тель-Авива или Тегерана пока не было. Израильские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Израиль остановил самолет из-за подозрений, что он перевозит оружие для «Хезболлы».

ВВС Израиля окружили самолет и приказали ему развернуться. Через некоторое время воздушное судно изменило курс и вернулось в иранский аэропорт. По данным Times of Israel, это уже не первый случай, когда военные Израиля заставляют иранские самолеты делать «развороты» в сирийском и иракском воздушном пространстве.

Данный шаг стал частью израильской «оккупации» воздушного пространства Ливана и Сирии. Даже во время текущего перемирия между Израилем и «Хезболлой» Израиль продолжает атаки по обеим странам, нанося удары по южным районам Ливана. Уже в рамках перемирия, в субботу, израильские истребители атаковали объекты на границе Сирии с Ливаном.

В последние дни перед заключением перемирия ВВС Израиля нанесли удары по пограничным переходам, уничтожив три КПП между северным Ливаном и Сирией. Эти переходы использовали ливанцы, бегущие от израильской агрессии на юге Ливана. Израиль же утверждает, что эти переходы использовались для транспортировки оружия. Власти Ливана опровергают эту версию, отмечая, что на КПП работает гражданская администрация, они используются исключительно для прохода людей.

С начала сирийского конфликта в 2011 году Израиль регулярно наносит удары юго-востоку Сирии, атакуя аэропорты и гражданские здания. Первоначально Израиль такие операции не комментировал официально, чтобы избежать ответных действий со стороны Дамаска. Однако в последние годы Тель-Авив открыто заявляет о своих действиях, поскольку осознает, что Сирия не станет бить по Израилю в ответ.