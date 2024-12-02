Вооруженные группы, противостоящие режиму Башара Асада, взяли под контроль восемь новых населенных пунктов в сирийской провинции Хама. После установления контроля над большей частью центра Алеппо и всей провинции Идлиб оппозиционные силы заняли Аль-Джаламу, Аль-Заках, Джуббейн, Тель-Мелех, Киркат, Аль-Мугайр и Аль-Мабатан, а также стратегически важный город Морик на трассе М5.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта на северо-западе Сирии. «Генсек крайне встревожен недавней эскалацией насилия в Северо-Западной Сирии. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий и напоминает всем сторонам об их обязательствах по международному праву, включая гуманитарное право», — заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, атаки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и некоторых «вооруженных оппозиционных групп» привели к изменению границ, остававшихся стабильными с 2020 года. «Сирийцы страдают от конфликта почти 14 лет. Они заслуживают политических перспектив, которые обеспечат мирное будущее, а не новое кровопролитие», — подчеркнул представитель ООН.

Напомним, боевые действия возобновились 27 ноября в сельских районах к западу от Алеппо после периода относительного затишья в гражданской войне, продолжающейся с 2011 года.