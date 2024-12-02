ПОЛИТИКА
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Сирийская оппозиция занимает новые территории
Антиправительственные силы установили контроль над восемью населенными пунктами провинции Хама на фоне эскалации конфликта, вызвавшей тревогу ООН
Сирийская оппозиция занимает новые территории
Вооруженные антиправительственные группировки применяют тяжелое вооружение против сил режима Асада в районе Шейх-Наджар в Алеппо, Сирия / Фото: АА / Others
2 декабря 2024 г.

Вооруженные группы, противостоящие режиму Башара Асада, взяли под контроль восемь новых населенных пунктов в сирийской провинции Хама. После установления контроля над большей частью центра Алеппо и всей провинции Идлиб оппозиционные силы заняли Аль-Джаламу, Аль-Заках, Джуббейн, Тель-Мелех, Киркат, Аль-Мугайр и Аль-Мабатан, а также стратегически важный город Морик на трассе М5.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта на северо-западе Сирии. «Генсек крайне встревожен недавней эскалацией насилия в Северо-Западной Сирии. Он призывает к немедленному прекращению боевых действий и напоминает всем сторонам об их обязательствах по международному праву, включая гуманитарное право», — заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, атаки группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и некоторых «вооруженных оппозиционных групп» привели к изменению границ, остававшихся стабильными с 2020 года. «Сирийцы страдают от конфликта почти 14 лет. Они заслуживают политических перспектив, которые обеспечат мирное будущее, а не новое кровопролитие», — подчеркнул представитель ООН.

Напомним, боевые действия возобновились 27 ноября в сельских районах к западу от Алеппо после периода относительного затишья в гражданской войне, продолжающейся с 2011 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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