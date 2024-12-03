Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря заявил, что у украинской армии нет достаточно сил для того, чтобы вернуть Крым. Однако это не значит, что Киев прекратит пытаться восстановить международное право и вернуть полуостров в состав Украины.

«У нас нет достаточных сил, чтобы вернуть Крым. У нашей армии недостаточно ресурсов. Мы должны искать дипломатические пути, но это будет возможно только тогда, когда мы будем настолько сильны, что россияне больше не смогут вернуться с агрессией. Тогда мы можем подумать о дипломатических шагах», — заявил Зеленский в интервью Kyodo.

Он отметил, что Крым считается «стратегически важным» не только для Украины, но и для всего региона Черного моря.

«Он (Крым) стратегически важен для мира. Потому что тот, кто контролирует Крым, контролирует безопасность в Черном море. Все это понимают. Все продовольственные коридоры безопасности. Пример: когда Путин оккупировал Крым, он заблокировал Черное море. Сельскохозяйственные продукты из Украины не доходили до Африки, Азии и европейских стран», — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Путин должен понимать: «Мы вернем все наши оккупированные земли, желательно через дипломатические каналы, потому что это минимизирует потери».

Заявление совпадает с недавним сдвигом риторики Киева в пользу переговоров на фоне скорого прихода к власти Дональда Трампа. Российские военные продолжают наступление на востоке Украины, а будущее западной поддержки остается неопределенным в связи с планами будущей администрации Трампа урезать помощь Киеву.

Зеленский долгое время настаивал на сохранении полной территориальной целостности Украины как важнейшего условия мирного соглашения. Однако его более поздние комментарии свидетельствуют о готовности отложить статус оккупированных территорий в обмен на вступление в НАТО, при этом не признавая российскую аннексию регионов легитимной.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, итоги которого не признала ни Украина, ни ее соседи. Международное сообщество осудило российскую аннексию и продолжает считать полуостров временно оккупированной территорией Украины.