Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал сообщения западных изданий о гибели 80 тыс. украинских военных с начала конфликта с Россией.

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тыс. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — подчеркнул Зеленский в интервью Kyodo. Однако он отказался уточнять конкретное число погибших.

WSJ 17 сентября сообщила, что за время войны Украина потеряла как минимум 80 тыс. военных убитыми и около 400 тыс. ранеными. Эти данные вызвали споры среди украинских политиков. Секретарь парламентского комитета по обороне Роман Костенко назвал цифру завышенной, предположив, что погибших около 50 тысяч, хотя точной информации у него нет.

Аналогичные оценки опубликовал The Economist 26 ноября: от 60 до 100 тыс. погибших украинских военных и 400 тыс. раненых. Тем не менее, официальные данные остаются засекреченными. В последний раз в феврале текущего года Зеленский заявлял о 31 тыс. погибших украинских солдат.

Украина утверждает, что российская армия несет гораздо большие потери. По данным Генштаба ВСУ, общее число российских потерь, включая убитых, раненых, пропавших без вести и пленных, достигло 744 тыс. человек. Из них около 46 тыс. пришлись на ноябрь, что стало рекордным показателем.

Российское издание Mediazona и британская BBC подтвердили имена 80 973 погибших российских солдат. Свои данные они подкрепляют фотографиями с кладбищ, постами в соцсетях и открытыми данными.

Минобороны РФ опровергает эти цифры. В сентябре 2022 года (последний раз, когда Россия официально раскрывала потери) ведомство сообщило о 5937 погибших с российской стороны. При этом президент РФ Владимир Путин в июне текущего года заявил, что Украина каждый месяц теряет по 50 тыс. военных. По его словам, потери российской стороны в пять раз меньше.