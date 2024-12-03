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Канада поддержала протестующих в Грузии
Канада планирует ввести санкции против высокопоставленных грузинских чиновников из-за разгонов протестов сторонников евроинтеграции
Канада поддержала протестующих в Грузии
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли / Фото: Reuters
3 декабря 2024 г.

Канада намерена ввести санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов сторонников сближения с Евросоюзом. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли на пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии, сообщает Euronews.

Жоли выразила обеспокоенность действиями грузинских властей и заявила, что Оттава введет ограничения против ключевых лиц, предприятий и организаций, причастных к нарушениям прав человека и коррупции. Решение будет основываться на национальном режиме санкций Канады.

Эта инициатива последовала за действиями трех балтийских государств, которые 2 декабря опубликовали совместный «черный список» из 11 человек. Среди них — почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и его заместители.

Протесты в Тбилиси продолжаются пятую ночь подряд. Сотрудники силовых структур применяют спецсредства и проводят жесткие задержания, что вызвало критику внутри страны. Уполномоченный по правам человека Леван Иоселиани и президент Грузии Саломе Зурабишвили призвали власти не препятствовать мирным протестам.

Грузинские власти, в свою очередь, обвиняют участников акций в порче городского имущества и нападениях на полицию. Ситуация в стране продолжает привлекать международное внимание.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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