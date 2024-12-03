ПОЛИТИКА
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Абхазия отказалась от российских инвестиций
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия отклонил инвестиционное соглашение с Россией, ставшее причиной протестов оппозиции и политического кризиса
Абхазия отказалась от российских инвестиций
Фото: скриншот видео / Others
3 декабря 2024 г.

Парламент самопровозглашенной республики Абхазия не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией. Против документа проголосовали 22 депутата, двое воздержались, сообщает «Интерфакс».

Соглашение, подписанное 30 октября в Москве, предусматривало реализацию российских проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, транспорта и газоснабжения. Минимальный объем инвестиций в каждый проект должен был составить два миллиарда рублей.

Абхазская оппозиция выступила против соглашения, заявив, что оно подрывает национальные интересы и ставит местный бизнес в невыгодное положение. 25 ноября оппозиционеры призвали парламент отклонить документ, чтобы снизить общественное напряжение.

Протесты начались 12 ноября, когда оппозиция заняла здание парламента. Эти события привели к отставке президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания. Позже стало известно, что 22 ноября он уехал в Москву.

Заместитель Бжании Бадра Гунба взял на себя исполнение обязанностей главы региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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