Нидерланды рассматривают возможность возвращения обязательного призыва спустя почти три десятилетия, сообщает RTL Nieuws со ссылкой на документы Минобороны страны. Однако план масштабного набора новобранцев сталкивается с серьезными препятствиями.

По данным оборонного ведомства, ежегодный призыв всех 17-летних граждан может охватить до 200 тыс. человек. Однако текущие возможности армии позволяют обучать лишь около тысячи новобранцев в год, а к 2029 году эта цифра может вырасти только до 9 тыс.

На данный момент вооруженные силы Нидерландов состоят из 42 тыс. профессиональных военных. Этого достаточно в мирное время, но в случае крупного конфликта потребуется значительное усиление. По закону призыву подлежат мужчины в возрасте от 17 до 45 лет и женщины от 17 до 23 лет. Формально обязательный призыв не был отменен, но с 1997 года он приостановлен.

Минобороны указывает, что потенциальные новобранцы могут не соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к профессиональным военным. Дополнительно понадобятся психологи для отбора кандидатов и план работы с уклонистами. Кроме того, армии не хватает ресурсов: учебных баз, оружия, снаряжения и жилья для новобранцев.

Командующий вооруженными силами Нидерландов Оно Эйхельсхейм подчеркнул, что возвращение призыва пока лишь обсуждается на уровне теории. На создание инфраструктуры для этого потребуются годы, а в текущей ситуации инициатива просто неактуальна.

Тем временем среди правительств ЕС растет интерес к возобновлению срочной службы на фоне усиления глобальных угроз. Хорватия объявила, что с 2025 года вернет обязательный двухмесячный призыв, отмененный в 2008 году. Латвия уже ввела службу по призыву в ответ на вторжение России в Украину. Литва и Британия обсуждают аналогичные шаги, а Германия оценивает варианты восстановления призывной системы.

В Финляндии и Швеции, странах — «новобранцах» в рядах НАТО, обязательная служба давно является частью оборонной стратегии. Финны ежегодно призывают около 30 тыс. солдат, и еще 35 тыс. проходят переподготовку в резерве. Швеция действует по схожей модели.