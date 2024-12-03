Министерство иностранных дел Украины выступило с принципиальной позицией по вопросу гарантий безопасности, категорически отвергнув любые альтернативы полноправному членству в НАТО. Заявление было приурочено к 30-летию подписания Будапештского меморандума и началу министерской встречи НАТО в Брюсселе.

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО», — говорится в документе.

МИД особо подчеркнул, что опыт Будапештского меморандума исключает принятие любых альтернативных форматов: «Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО».

Внешнеполитическое ведомство обратилось к США, Великобритании, Франции и Китаю с призывом поддержать приглашение Украины в НАТО, что станет «действенным противодействием российскому шантажу». В заявлении отмечается, что нарушение договоренностей 1994 года подорвало доверие к идее ядерного разоружения в глобальном масштабе.

Документ будет представлен министром Андреем Сибигой на министерской встрече НАТО в Брюсселе, где также состоится Совет Украина-НАТО. Примечательно, что накануне президент Зеленский впервые допустил возможность вступления в НАТО с частичным действием статьи 5, хотя детали такого формата пока не раскрываются.