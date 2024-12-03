*** 19:04

Южнокорейский парламент отменил военное положение, и армия начала вывод своих подразделений из здания законодательного органа.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление спикера парламента, это решение было принято после единогласного голосования депутатов.

Из 300 членов Национальной ассамблеи в заседании участвовали 190, и все они поддержали инициативу об отмене режима, введенного ранее президентом страны.

*** 18:45

Главная южнокорейская оппозиционная Демократическая партия (ДП) срочно вызвала своих законодателей в Национальное собрание после того, как президент Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное военное положение.

Лидер южнокорейской оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мён назвал решение президента «неконституционным», осудив его как шаг, который «идет против народа». В настоящее время у парламента проходят столкновения с силовиками, препятствующими законодателям вход в здание.

На улицах замечена военная техника. Над зданием парламента летают вертолеты.

Если оппозиция сможет пройти в парламент и провести процедуру голосования, то согласно Конституции чрезвычайное военное положение могут отменить.

Согласно Конституции, законодатели не могут быть арестованы приказом о военном положении, и правительство должно отменить военное положение, если большинство членов Национального собрания за это проголосует.

В последний раз военное положение в стране вводилось в 1979 году после убийства президента Пак Чон Хи.

*** 18:32

Заявление командующего военным положением Пак Ан Су:

«После введения военного положения во вторник в Южной Корее запрещена вся политическая деятельность, а все СМИ будут находиться под контролем правительства.

Любая политическая деятельность, в том числе деятельность Национального собрания, местных советов, политических партий и политических объединений, а также собрания и демонстрации, строго запрещены.

Все средства массовой информации и публикации подлежат контролю со стороны командования по введению военного положения».

*** 18:30

После объявления военного положения в армия Южной Кореи объявили, что люди, нарушающие военное положение, могут быть арестованы без ордера. Работа парламента и других политических собраний, которые могут вызвать «социальную неразбериху», приостановлены.

Военные добавили, что бастующие врачи должны вернуться к работе в течение 48 часов. Ранее тысячи врачей в течение нескольких месяцев протестовали против планов правительства увеличить число студентов в медицинских школах.

*** 17:54

Сообщается, что в столицу Южной Кореи стягивается армия. Вход в парламент оцеплен военными.

Агентство Yonhap пишет, что членам Национального собрания запрещено входить в здание, а южнокорейские военные, как сообщается, объявили о приостановке всей парламентской деятельности.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в экстренном телеобращении к нации неожиданно объявил о введении военного положения.

По его словам, это решение связано с действиями оппозиционной и контролирующей парламент Демократической партии, которую он назвал «коммунистической» и охарактеризовал как «симпатизирующую Северной Корее». Юн обвинил партию в антигосударственной деятельности.

Глава государства также уточнил, что оппозиция инициировала импичмент ключевых прокуроров и отвергла предложенный правительством бюджет. Эти действия, по мнению президента, угрожают основам национальной безопасности.

«Чтобы защитить свободную Южную Корею от угроз со стороны коммунистических сил Северной Кореи и устранить антигосударственные элементы <…> я объявляю чрезвычайное военное положение», — заявил президент в прямом эфире.

Какие конкретные меры будут предприняты в рамках военного положения, Юн не уточнил. Эксперты считают, что данное решение может вызвать волну политической нестабильности и усилить напряжение между исполнительной властью и парламентом.