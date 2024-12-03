Россия начала вывод кораблей с военно-морской базы в Тартусе на фоне стремительного продвижения сирийской вооруженной оппозиции в провинции Алеппо и сопредельных регионах. По данным издания Naval News, утром 2 декабря танкер «Ельня», ключевой для операций ВМС РФ в средиземноморье, покинул порт. Следом могли отправиться и другие суда, включая два фрегата класса «Адмирал Горшков», фрегат «Адмирал Григорович», дизель-электрическую подлодку и два вспомогательных судна, отмечает издание.

Военно-морской аналитик Droxford Maritime отмечает в своем блоге на платформе Bluesky, что это может быть связано с ухудшением обстановки в регионе. В случае отказа России от базы, ее корабли, вероятно, отправятся в Балтийское море, сделав остановки в Алжире или Ливии. Для сохранения Тартуса потребуется значительное подкрепление, на переброску которого могут уйти недели.

База в Тартусе имеет стратегическое значение для России, начиная с ее использования Советским Союзом в 1970-х. Российский флот вернулся сюда в 2012 году, чтобы поддержать президента Сирии Башара Асада. Однако сейчас обстановка вокруг Тартуса вновь обострилась.

В конце ноября сирийские повстанцы начали масштабное наступление на позиции режима Асада из провинции Идлиб. За считанные дни они заняли центр Алеппо, второго по величине города Сирии, а также продвинулись к Хаме, захватив десятки населенных пунктов. Один из лидеров оппозиции Абу Мохаммад аль-Джолани пообещал не останавливаться, пока повстанцы не войдут в Дамаск.

Сирийская армия заявила о подготовке к контрнаступлению при поддержке российских ВКС. Российская авиация нанесла удары по позициям сирийской оппозиции в Идлибе, Алеппо и Хаме, но это не остановило их продвижение.

На фоне ухудшения ситуации 1 декабря в российской группировке произошли кадровые перестановки. Генерал-лейтенант Сергей Кисель, возглавлявший операцию, был снят с должности после падения Алеппо. Его место занял генерал-полковник Александр Чайко, известный по участию в боевых действиях под Киевом.

Эскалация в Сирии создает новые вызовы для России, которая одновременно вовлечена в конфликт с Украиной, и ставит под угрозу контроль над стратегической базой на Средиземном море.