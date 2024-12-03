*** 22:55

Президент Южной Кореи пообещал отменить чрезвычайный режим в стране.

«Мы отменим военное положение, приняв просьбу Национальной ассамблеи. <...> Мы созовем заседание кабмина. Однако, поскольку сейчас раннее утро, кворума еще нет, поэтому мы отменим военное положение, как только он будет собран», — заявил президент Юн Сок Ёль.

*** 21:29

Около 2 часов ночи по местному времени в столице Южной Кореи начались протестные акции, охватив как правительственный квартал, так и центр Сеула. Многотысячная толпа заняла участок восьмиполосной магистрали и требует отставки и немедленного ареста президента Юн Сок Ёля, сообщают корейские СМИ.

Напомним, что вечером 3 декабря президент Юн Сок Ёль объявил о чрезвычайном военном положении, выступив с экстренным обращением, где заявил об угрозе «коммунистических сил».

По его словам, это решение связано с действиями оппозиционной и контролирующей парламент Демократической партии, которую он назвал «коммунистической» и охарактеризовал как «симпатизирующую Северной Корее». Юн обвинил партию в антигосударственной деятельности.

По Сеулу ездили военные машины, а над центром города летали вертолеты. Чрезвычайный режим вводил тотальную цензуру СМИ и запрет на любую политическую активность.

Военное положение было отменено спустя почти два часа голосованием депутатов после их срочного прибытия в здание парламента.

При этом из страны приходят противоречивые сведения о законности отмены режима. Как передает местный телеканал YTN, военное положение будет сохраняться в Южной Корее до указа об отмене со стороны президента.

Последний раз военное положение в Южной Корее вводилось в 1979 году, когда был убит тогдашний президент страны.