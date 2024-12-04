Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию с призывом к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты. Документ был поддержан 97 странами, 8 проголосовали против, а 64 воздержались.

Резолюция была инициирована Боливией, Кубой, Южной Кореей, Египтом, Ираком, Иорданией, Ливаном, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией, ЮАР, Суданом, Сирией, Тунисом, ОАЭ, Венесуэлой и Йеменом.

В документе подчеркивается, что захват территорий силой нарушает международное право и Устав ООН. Отказ Израиля уйти с Голанских высот, которые он оккупирует с 1967 года, противоречит резолюции Совета Безопасности ООН № 497 и ранее принятым решениям Генассамблеи.

Резолюция также осуждает незаконную «поселенческую и строительную деятельность» Израиля на Голанских высотах и называет продолжающуюся оккупацию фактической аннексией, которая препятствует достижению всеобъемлющего мира в регионе.

Документ требует от Израиля прекратить оккупацию, вернуться к переговорам с Сирией и Ливаном и соблюдать положения международного права.

Генеральная Ассамблея призывает международное сообщество продолжать оказывать давление на Израиль, чтобы обеспечить выполнение соответствующих резолюций ООН.