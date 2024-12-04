Острая фаза политического кризиса в Южной Корее миновала. Министр обороны страны Ким Ен Хен 4 декабря подал в отставку и попросил прощения за введение военного положения, которое вызвало волну критики и протестов. Его заявление последовало на фоне угроз импичмента президенту Юн Сок Елю.

Ким заявил, что полностью берет на себя ответственность за хаос, возникший после введения военного положения. По его словам, он сам предложил президенту пойти на этот шаг, несмотря на категорическое несогласие остальных членов кабинета, включая премьер-министра.

«Все действия вооруженных сил проходили под моим руководством. Я прошу прощения перед народом Южной Кореи за допущенный беспорядок», — заявил Ким.

Решение президента ввести военное положение, в рамках которого войска окружили парламент, было аннулировано всего через шесть часов после голосования Национальной ассамблеи, где оппозиция имеет большинство. Демократическая партия Южной Кореи назвала действия президента «грубым нарушением конституции» и заявила о готовности инициировать импичмент.

Юн объяснил введение военного положения необходимостью борьбы с «антигосударственными и северокорейскими силами» после того, как парламент неоднократно блокировал его инициативы. Однако заявление президента не убедило общественность: массовые протесты и призывы к отставке вынудили ключевых советников президента, а также членов Государственного совета заявить о готовности сложить полномочия.

Импичмент президента требует одобрения двух третей из 300 членов парламента. Оппозиция и мелкие партии располагают 192 голосами, что делает исход голосования предсказуемым: большинство депутатов потребуют от главы государства уйти. Если импичмент будет утвержден, Юн потеряет свои полномочия, а обязанности президента временно перейдут к премьер-министру Хан Док Су.

Введение военного положения стало первым за более чем 40 лет в Южной Корее. Военное вмешательство такого масштаба не наблюдалось со времен становления демократии в конце 1980-х годов.