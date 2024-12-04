Официальный представитель армии Ирака Яхья Расул заявил, что Ирак может начать военные операции в Сирии против сил оппозиции, контролирующих северо-запад страны. Военачальник предупредил, что если наступление оппозиционных групп на позиции режима Башара Асада повлияет на Ирак, Багдад «будет действовать незамедлительно».

Выступая на национальном телевидении, Расул заявил, что Ирак готов поддержать режим Асада.

«Мы не будем ждать, пока они (оппозиционные силы) подойдут к нашей границе. Если они только задумают угрожать Ираку, мы нанесем удар, даже если они находятся внутри Сирии», — заявил Расул.

Ранее представители сирийской оппозиции заявили, что их действия направлены на освобождение территории Сирии от режима Асада, потому они никак не угрожают безопасности Ирака. Однако иракские шиитские группировки, поддерживаемые Ираном, открыто выразили поддержку Дамаску. 2 декабря несколько сотен членов иракских группировок перешли границу Сирии и Ирака.

Представители проиранской группировки «Катаиб Сайид аш-Шухада» заявили, что Багдад «первым ощутит последствия наступления» оппозиции Сирии, но не уточнили причин.

В то же время, лидер суннитского «Альянса суверенитета» Ирака Хамис аль-Ханжар призвал иракское правительство не вмешиваться в сирийский конфликт и соблюдать статью 8 Конституции. Он также потребовал вывести иракских бойцов с территории Сирии.

Иракские военизированные группы, такие как «Катаиб Хезболла» и «Асаиб Ахль аль-Хак», участвовали в боевых действиях в Сирии с 2012 года, поддерживая режим Асада. Однако большинство группировок вернулись в Ирак после того, как Дамаск захватил контроль над центральными и прибрежными районами Сирии.

Иракский премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани 1 декабря обсудил ситуацию в Сирии с Башаром Асадом, что также расценивается как поддержка режима.

Наступление оппозиции под названием «Операция против агрессии» началось 27 ноября и стало ответом на удары режима по северо-западу Сирии. За неделю силы оппозиции освободили ключевые территории в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.