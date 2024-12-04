Российское судно произвело предупредительные выстрелы по немецкому военному вертолету в Балтийском море, сообщают местные СМИ в среду. По данным немецкого информационного агентства DPA, инцидент произошел во время плановой операции наблюдения в регионе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила факт инцидента на брифинге в Брюсселе после встречи министров обороны НАТО. «Президент России при поддержке других продолжает расширять свои гибридные атаки на европейский мирный порядок», — заявила Бербок.

По словам министра, Россия причастна к уничтожению подводных кабелей и нарушению работы GPS-каналов в регионе Балтийского моря в рамках кампании гибридной войны против союзников по НАТО. «Были инциденты с танкерами, незаконно работающими там для обхода санкций, и инциденты, когда вертолет из Германии внезапно был обстрелян одним из этих танкеров», — добавила она.

Инцидент произошел на фоне усиленного наблюдения в Балтийском море, где союзники по НАТО отслеживают потенциальные угрозы критической инфраструктуре, включая подводные кабели и трубопроводы. Недавние повреждения оптоволоконных кабелей между несколькими странами Северной Европы лишь усилили эти опасения.

Ранее Бербок заявила о готовности ее страны поддержать мирные инициативы в Украине, однако ее позиция разошлась с позицией канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе возможного участия немецких военных.

Глава МИД Германии на встрече НАТО в Брюсселе заявила о готовности рассмотреть отправку военнослужащих в рамках мирного соглашения. Однако канцлер Олаф Шольц категорически исключил такую возможность, призвав не торопиться с обсуждением вопроса о миротворческом контингенте.