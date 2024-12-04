ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия и Украина обвиняют друг друга из-за Сирии
Москва заявила о причастности украинской разведки к событиям в Алеппо и Идлибе. Киев в ответ напомнил о роли России в сирийском конфликте
Россия и Украина обвиняют друг друга из-за Сирии
Дым над жилыми районами Алеппо, кадр с дрона, 3 декабря 2024 года / Фото: Reuters / Others
4 декабря 2024 г.

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявления России о причастности к обострению ситуации в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за ухудшение ситуации в стране.

«Преступления режима диктатора Башара Асада против собственного народа и его нежелание обеспечить справедливый диалог внутри страны поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства», — говорится в заявлении украинского МИД.

Ранее представители России выступили с серией обвинений в адрес Украины. На заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил о сотрудничестве украинской разведки с движением «Хайят Тахрир аш-Шам».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова развила эту тему на традиционной пресс-конференции: «Здесь также заметны следы Украины. Согласно информации, украинская разведка взаимодействует с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Речь идет о поставках беспилотников и передаче опыта».

Захарова также подчеркнула, что Москва работает над стабилизацией ситуации в Сирии совместно с партнерами по Астанинскому формату - Ираном и Турцией. По ее словам, ситуация может представлять угрозу для безопасности всего ближневосточного региона.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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