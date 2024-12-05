ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Противники Асада взяли ключевые объекты в Хаме
Антиправительственные вооруженные группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» взяли под контроль 20 деревень и военные объекты недалеко от центра Хамы, продолжая наступление на силы режима Башара Асада
Противники Асада взяли ключевые объекты в Хаме
Антиправительственные группировки продолжают наступление в сирийской провинции Хама / Фото: Reuters
5 декабря 2024 г.

Антиправительственные вооруженные группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают наступление в сирийской провинции Хама. Они заняли 20 деревень и несколько стратегических военных объектов, находящихся примерно в пяти километрах от центра города Хама.

Взятие деревень Пасиф, Аль-Джаджид, Аль-Крейим, Хамр, Сурудж и других было сопровождено ожесточенными столкновениями с силами режима Башара Асада. Также под контроль группировок перешли школа бронетанковых войск, арсенал Хаттаб, военная база Сурудж и 25-я бригада.

Наступление, начавшееся 27 ноября, охватывает не только север Хамы, но и восточные и западные направления города. Подобные действия ведутся также в провинциях Алеппо и Идлиб.

В Алеппо, начиная с 27 ноября, группировки стремительно продвинулись из западных районов к центру и 30 ноября установили контроль над большей частью города, включая стратегически важный Хан-Шейхун.

Одновременно в рамках операции «Заря свободы» Сирийская национальная армия освободила район Тель-Рифат от террористов YPG, связанных с PKK.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us