Антиправительственные вооруженные группировки под руководством «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают наступление в сирийской провинции Хама. Они заняли 20 деревень и несколько стратегических военных объектов, находящихся примерно в пяти километрах от центра города Хама.

Взятие деревень Пасиф, Аль-Джаджид, Аль-Крейим, Хамр, Сурудж и других было сопровождено ожесточенными столкновениями с силами режима Башара Асада. Также под контроль группировок перешли школа бронетанковых войск, арсенал Хаттаб, военная база Сурудж и 25-я бригада.

Наступление, начавшееся 27 ноября, охватывает не только север Хамы, но и восточные и западные направления города. Подобные действия ведутся также в провинциях Алеппо и Идлиб.

В Алеппо, начиная с 27 ноября, группировки стремительно продвинулись из западных районов к центру и 30 ноября установили контроль над большей частью города, включая стратегически важный Хан-Шейхун.

Одновременно в рамках операции «Заря свободы» Сирийская национальная армия освободила район Тель-Рифат от террористов YPG, связанных с PKK.