Власти Мальты аннулировали визу официального представителя МИД России Марии Захаровой перед заседанием Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет 5–6 декабря в Валетте.

«Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», — заявили в российском МИД.

Мария Захарова назвала решение Мальты результатом «козней западной гидры».

Несмотря на этот инцидент, Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в заседании ОБСЕ. Это его первый визит в страну Европейского союза с начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. После встречи Лавров направится в Катар для участия в «политологической конференции».

Ожидается, что на заседании ОБСЕ будут присутствовать главы МИД России и Украины. Украинский представитель Андрей Сибига, как сообщил МИД Украины, примет участие в обсуждениях 4–5 декабря. Это может стать редким случаем, когда министры двух стран окажутся на одном мероприятии после начала войны.

Напомним, в прошлом году встречу ОБСЕ в Северной Македонии Украина и несколько ее союзников бойкотировали.