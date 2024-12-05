Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против грузинского руководства. В список попали 19 человек, которые, по мнению украинских властей, причастны к подавлению протестных акций. В список попали Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта», премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и другие грузинские чиновники.

Новая волна протестов против «Грузинской мечты» началась на прошлой неделе после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса вступления страны в ЕС до 2028 года. В результате разгона акций протеста было арестовано более 220 человек, десятки пострадали после применения слезоточивого газа и водометов грузинской полицией.

Украина ранее осудила насилие грузинских властей в отношении протестующих. По словам Зеленского, власти Грузии «толкают страну к очевидной зависимости от России».

«Это по-настоящему позорные действия против собственного народа», — подчеркнул он.

«Когда Москва хвалит эти власти в Грузии, становится ясно, на кого они работают в Тбилиси и ради кого разгоняют протесты. Точно не ради Грузии», — добавил украинский президент.

Масштабные протесты в Тбилиси продолжаются уже седьмой день, оппозиция каждую ночь блокирует центральный проспект Руставели и прилегающие улицы. Силовики на первых этапах не вмешивались, но 4 декабря начались жесткие разгоны. Были задержаны несколько оппозиционных политиков.

Как пишет Reuters, четыре оппозиционные партии Грузии 4 декабря провели встречу в одном из отелей Тбилиси, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Однако после выхода из здания одного из политиков задержали неизвестные в масках, сообщают местные СМИ.

При этом не все в правительстве Грузии поддерживают «Грузинскую мечту». Агентство Interpressnews сообщило об отставке высокопоставленного сотрудника спецназа МВД Грузии в ответ на действия властей. Это последовало за аналогичными заявлениями грузинских дипломатов и других представителей правительства.