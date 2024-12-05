ТУРЦИЯ
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Турция следит за ситуацией в Алеппо
Минобороны Турции заверило в поддержке территориальной целостности Сирии и пообещало не допустить усиления террористических группировок в регионе
Турция следит за ситуацией в Алеппо
Зеки Актюрк / Фото: АА / Others
5 декабря 2024 г.

Министерство национальной обороны Турции сообщило о ликвидации 53 террористов за последнюю неделю в ходе операций на севере Ирака и Сирии. С начала года общее число нейтрализованных боевиков достигло 2664 человек, из них 1392 — в Ираке и 1272 — в Сирии.

Советник по связям с общественностью министерства контр-адмирал Зеки Актюрк заявил, что турецкие вооруженные силы продолжают непрерывные операции против террористических организаций PKK/KCK/PYD-YPG, ДАЕШ и FETÖ как внутри страны, так и за ее пределами.

«Вооруженные силы Турции продолжат борьбу с терроризмом с решимостью и настойчивостью до тех пор, пока не останется ни одного террориста», — подчеркнул Актюрк.

В рамках операции «Коготь-Замок» на севере Ирака военные изъяли значительное количество оружия, боеприпасов и снаряжения. Кроме того, два члена PKK сдались турецким властям на пограничном посту Хабур.

Касательно ситуации в Сирии Актюрк отметил, что Турция внимательно следит за действиями оппозиционных групп в районе Алеппо. «Мы поддерживаем территориальную целостность Сирии и не позволим террористической организации PKK/YPG воспользоваться региональной нестабильностью», — заявил представитель министерства.

Также сообщается о продолжении международного военного сотрудничества, включая ротацию турецкого батальона в составе сил НАТО в Косово и совместные учения с военно-воздушными силами стран альянса в Румынии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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