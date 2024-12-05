Директор организации «Белые каски» Раед аль-Салех предупредил, что режим Башара Асада может использовать химическое оружие, чтобы остановить наступление сирийских оппозиционных сил на северо-западе страны.

«Белые каски‎» — ‎сирийская гражданская группа, действующая в районах, контролируемых оппозицией.

Аль-Салех озвучил свои опасения во время заседания Совбеза ООН 4 декабря, выразив обеспокоенность по поводу возможных действий режима Асада в ответ на стремительное наступление оппозиции.

«В течение шести дней, с момента изменения карты военного контроля, сирийский режим, поддерживаемый Россией и иранскими ополчениями, продолжает жестокие атаки на сирийцев, особенно в районах, находящихся вне их контроля на северо-западе Сирии», — отметил аль-Салех. По его словам, «Белые каски» за последнюю неделю зафиксировали 275 атак со стороны режима, в результате которых за последние дни погибло более 100 мирных жителей.

«Я серьезно обеспокоен жизнью каждого сирийца из-за реальной угрозы химических атак», — уточнил аль-Салех.

Он отметил, что сирийские власти уже давно используют химическое оружие против мирных граждан. Например, в 2018 году в Думе, пригороде Дамаска, произошла атака с применением такого оружия. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что сирийский режим продолжает производить и разрабатывать химическое оружие.

По словам главы «‎Белых касок»‎, эти действия считаются нарушением Резолюции 2118 Совбеза ООН и Конвенции о химическом оружии.

Он добавил: если международное сообщество не выполнит свои обязательства и не привлечет сирийские власти к ответственности за эти нарушения, мирные граждане будут в опасности — они могут стать жертвами химических атак в любой момент.

Сирийские оппозиционные силы освободили ключевые города и населенные пункты в ходе наступательной операции, названной «Прекращение агрессии». Операция проводится альянсом, возглавляемым группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Оппозиция подчеркивает, что начала операцию в ответ на удары режима по северо-западу Сирии в последние недели.