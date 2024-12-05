Президент России Владимир Путин поручил депутату Госдумы Александру Хинштейну временно возглавить Курскую область. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Предыдущий губернатор региона Александр Смирнов досрочно покинул свой пост.

В ходе встречи с Хинштейном Путин подчеркнул, что его опыт работы советником директора Росгвардии — внутренних войск РФ — может быть полезен для управления областью в кризисной ситуации.

«И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — отметил президент, добавив, что приоритетом станут восстановление ЖКХ, развитие экономики и помощь жителям региона.

Хинштейн выразил готовность приступить к возложенными обязанностями и сделать «все для того, чтобы это доверие оправдать».

«Надеюсь, сумею выполнить поставленные задачи. Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области, но тем важнее реализация этих задач», — цитирует новоиспеченного главу региона пресс-служба Кремля.

Александр Хинштейн с 2003 по 2016 годы был депутатом Госдумы, а с 2016 по 2018 годы занимал пост советника главы Росгвардии. К моменту назначения на должность врио Курской области он возглавлял комитет российского парламента по информационной политике.

Александр Смирнов, предшественник Хинштейна, возглавил Курскую область в мае этого года после назначения Романа Старовойта министром транспорта. В сентябре Смирнов выиграл выборы губернатора, набрав 65,28% голосов.

С августа 2024 года ряд районов Курской области, граничащих с Украиной, находится либо под контролем украинских войск, либо являются территорией продолжающихся боестолкновений воюющих сторон.