ПОЛИТИКА
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В Курской области сменилась власть
Президент РФ освободил губернатора Курской области от должности, назначив временно исполняющим обязанности депутата Александра Хинштейна
В Курской области сменилась власть
Александр Хинштейн и Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля / Others
5 декабря 2024 г.

Президент России Владимир Путин поручил депутату Госдумы Александру Хинштейну временно возглавить Курскую область. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Предыдущий губернатор региона Александр Смирнов досрочно покинул свой пост.

В ходе встречи с Хинштейном Путин подчеркнул, что его опыт работы советником директора Росгвардии — внутренних войск РФ — может быть полезен для управления областью в кризисной ситуации.

«И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — отметил президент, добавив, что приоритетом станут восстановление ЖКХ, развитие экономики и помощь жителям региона.

Хинштейн выразил готовность приступить к возложенными обязанностями и сделать «все для того, чтобы это доверие оправдать».

«Надеюсь, сумею выполнить поставленные задачи. Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области, но тем важнее реализация этих задач», — цитирует новоиспеченного главу региона пресс-служба Кремля.

Александр Хинштейн с 2003 по 2016 годы был депутатом Госдумы, а с 2016 по 2018 годы занимал пост советника главы Росгвардии. К моменту назначения на должность врио Курской области он возглавлял комитет российского парламента по информационной политике.

Александр Смирнов, предшественник Хинштейна, возглавил Курскую область в мае этого года после назначения Романа Старовойта министром транспорта. В сентябре Смирнов выиграл выборы губернатора, набрав 65,28% голосов.

С августа 2024 года ряд районов Курской области, граничащих с Украиной, находится либо под контролем украинских войск, либо являются территорией продолжающихся боестолкновений воюющих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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