Украинские беспилотники нанесли удар по аннексированному Крыму в ночь на 6 декабря. Об этом сообщил украинский телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей. В Керчи были слышны взрывы, в районе судостроительного завода «Залив» зафиксировали отсвет пожара, а в Керченском проливе сработала система ПВО.

По данным «Крымского ветра», атака началась около пяти утра. В операции участвовали беспилотные летательные аппараты и морские дроны. С 5:17 утра движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Минобороны РФ подтвердило, что средства ПВО сбили один украинский дрон над Крымом. Также в акватории Черного моря экипажи морской авиации Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера, направлявшихся в сторону полуострова.

Министерство также сообщило, что за ночь российские системы ПВО уничтожили 33 беспилотника. Из них 14 были сбиты в Воронежской области, 11 — в Курской, семь — в Белгородской. Власти Воронежской области заявили, что в результате атак никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. О последствиях в других регионах не сообщалось.

По состоянию на 8:45 утра движение автотранспорта по Крымскому мосту оставалось закрытым.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.