Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия помогает Северной Корее развивать ядерную программу в обмен на военную поддержку Пхеньяна в войне против Украины. Это первое подобное обвинение со стороны западного официального лица высокого ранга.

«В обмен на войска и оружие Россия предоставляет Северной Корее помощь в области ракетных и ядерных технологий», — заявил Рютте после встречи с министрами иностранных дел НАТО в Брюсселе.

«Эти действия могут дестабилизировать Корейский полуостров и даже угрожать Соединенным Штатам», — подчеркнул генсек.

Когда журналисты спросили Рютте, что подтолкнуло его к таким заявлениям о поддержке ядерной программы Пхеньяна, он отказался раскрыть детали разведывательной информации.

«Мы не должны быть наивными», — все, что сказал генсек в ответ на вопрос. При этом он добавил, что технологии для создания ядерного оружия уже поступают в Северную Корею, что увеличивает риск их использования уже в ближайшее время.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в прошлом году заявил о намерении «экспоненциально увеличить производство ядерного оружия». По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, КНДР уже обладает 50 ядерными боеголовками и материалами для производства еще 70-90 единиц. Южнокорейская разведка сообщила в октябре, что Пхеньян завершил подготовку к седьмым ядерным испытаниям.

Северокорейцы в Курской области

Киев и Вашингтон утверждают, что более 10 тыс. северокорейских солдат уже дислоцированы в Курской области России. По данным западных разведок, этот шаг нужен Москве, чтобы перебросить российские силы для боевых действий против Украины в Донецкой области.

В прошлом месяце Южная Корея и ЕС осудили отправку северокорейских солдат в Россию, выразив «глубокую обеспокоенность» возможной передачей ядерных технологий Пхеньяну.

МИД КНДР и аппарат президента Путина отвергают данные об отправке северокорейских военных в Россию.

Выступления Рютте усиливают давление на Сеул, который продолжает избегать прямых поставок оружия Украине. Южнокорейские власти считают участие Пхеньяна в конфликте угрозой для своей безопасности, поскольку это дает северокорейским войскам боевой опыт и доступ к российским военным технологиям.

Тем не менее Южная Корея до сих пор ограничивала поставки оружия Киеву, отправляя лишь нелетальную помощь. Эксперт из Chatham House Эдвард Хауэлл отметил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей уже перешло несколько «красных линий», которые Южная Корея ранее называла условиями для начала поставок вооружений Украине.