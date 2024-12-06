Израильская армия утром провела рейд на больницу «Камаль Адуан» в городе Бейт-Лахия, расположенном на севере сектора Газа. Как сообщает палестинское агентство WAFA, военные вывели пациентов и медперсонал из здания, задержали множество палестинцев и разрушили несколько соседних строений с использованием взрывчатки, что привело к гибели мирных жителей.

Директор больницы Хусам Абу Саффие заявил, что за один день израильские войска атаковали учреждение пять раз. Ранее, 3 декабря, израильские дроны нанесли удар по территории больницы, в результате которого пострадали трое сотрудников.

С начала боевых действий 7 октября израильская армия наносит удары по медицинским учреждениям, автомобилям скорой помощи и блокирует поставки медицинских материалов. Это создало критическую ситуацию в сфере здравоохранения сектора Газа, осложнив лечение раненых и вывоз пациентов.

Ранее в результате авиаудара израильских ВВС по жилому дому в населенном пункте Мешру Бейт-Лахия погибли не менее 10 человек из одной семьи, еще пятеро остаются под завалами. По словам очевидцев, самолеты атаковали дом, где укрывались перемещенные жители.