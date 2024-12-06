Американская разведка опубликовала доклад, в котором оценивает ядерный потенциал Ирана. Документ, представленный Управлением директора национальной разведки, указывает на растущую активность Тегерана в сфере обогащения урана и наращивания ядерной инфраструктуры.

По данным разведки, Иран увеличивает запасы урана, обогащенного до 20% и 60%, и вводит в эксплуатацию новые современные центрифуги. Хотя страна пока не готова к созданию ядерного оружия, ее действия повышают вероятность быстрого производства оружейного урана в случае необходимости.

Авторы доклада отмечают, что существующие запасы урана в Иране уже значительно превышают потребности для гражданских целей. Эти запасы могут позволить Тегерану создать более десятка ядерных зарядов, если обогащение будет доведено до 90%.

В документе также говорится о растущей готовности иранских официальных лиц публично обсуждать ядерное оружие, что усиливает угрозу. По мнению американских аналитиков, Тегеран может в ответ на внешнее давление предпринять дальнейшие шаги, включая отказ от Договора о нераспространении ядерного оружия.

Помимо ядерной программы, доклад затрагивает вопросы развития баллистических ракет и беспилотников. Иран извлекает уроки из использования Россией иранских БПЛА в Украине, а также из собственных атак по Израилю в апреле, говорится в докладе.

Второй доклад, опубликованный в тот же день, описывает расширение сотрудничества между Москвой и Тегераном. По данным разведки, Иран обучает российских военных использованию дронов и совместно с Москвой разрабатывает линию производства беспилотников в России.

Американские аналитики предупреждают, что помощь России может ускорить создание Ираном ракет космического базирования и межконтинентальных баллистических ракет.

Иран пока не прокомментировал эти выводы. Однако США подчеркивают, что продолжают следить за ситуацией и готовы принять меры для предотвращения ядерного прорыва.