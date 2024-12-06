Кэлин Джорджеску, националистический политик и лидер президентской гонки в Румынии, вызвал обеспокоенность своим обещанием прекратить поддержку Украины в случае избрания. Во втором туре выборов — пройдет уже в эту субботу, 7 декабря — он столкнется с проевропейской кандидаткой Еленой Ласкони.

Джорджеску утверждает, что его приоритет — это суверенитет Румынии. По его словам, он не видит причин для поддержки Киева в текущих объемах. Предложенные политиком меры включают прекращение всей военной и финансовой помощи Украине — это самый резкий шаг для стран ЕС и НАТО. До сих пор ни одна из стран блока, включая даже Венгрию и Словакию, не решалась полностью урезать помощь Киеву.

Если Джорджеску победит, он станет третьим ультраправым политиком в Европе с антиукраинскими взглядами, после Виктора Орбана и Роберта Фицо. Примечательно, что все эти страны граничат с Украиной, через их территорию идут поставки помощи Киеву.

Потому правящие элиты Румынии бросили все силы на то, чтобы очернить Джорджеску и сорвать его победу. На этой неделе уходящий президент Румынии рассекретил разведданные, которые свидетельствуют о масштабной кампании в соцсетях, якобы организованной Россией для поддержки Джорджеску.

Документы указывают на гибридные атаки, включая кибероперации и дезинформацию, направленные на румынских избирателей. Прокуратура начала расследование, ставя под сомнение легитимность выборов. Джорджеску отмахнулся от обвинений, заявив, что его кампания отражает истинное недовольство румынского общества. Он также отверг все обвинения в связях с Россией, назвав сообщения о поддержке его кампании Москвой «пропагандой» и заявил о своей преданности румынскому народу.

Рост популярности Джорджеску вызвал протесты в Бухаресте: тысячи демонстрантов вышли на демонстрации под флагами ЕС, вспоминая антикоммунистическую революцию 1989 года.

Елена Ласкони также заявила, что Джорджеску представляет угрозу демократии и всему блоку НАТО, поскольку планирует сократить военные расходы и пересмотреть отношения с Россией.